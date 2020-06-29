Kazadan sonra, 'sürücü benim' dedi, cezayı duyunca polise yalvardı
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Kazadan sonra, 'sürücü benim' dedi, cezayı duyunca polise yalvardı

Kazadan sonra, 'sürücü benim' dedi, cezayı duyunca polise yalvardı Kazada, 'sürücü bendim' dedi, ehliyetinin iptal edileceğini öğrenince, 'kuzenim kullanıyordu' dedi Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasının ardından aracı kullandığını söyleyen genç, sürücü belgesinin...

29.06.2020 16:47 | Son Güncelleme: 29.06.2020 16:54

Kazadan sonra, 'sürücü benim' dedi, cezayı duyunca polise yalvardı

Kazada, 'sürücü bendim' dedi, ehliyetinin iptal edileceğini öğrenince, 'kuzenim kullanıyordu' dedi

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasının ardından aracı kullandığını söyleyen genç, sürücü belgesinin iptal edileceğini öğrenince adeta trafik polislerine yalvardı. Alkollü olduğu belirlenen genç, aracı kendisiyle aynı isme sahip kuzeninin kullandığını, onun ehliyeti olmadığı için yalan beyanda bulunduğunu söyledi. Kaza yerinden kaçan ve hastanedeki tedavisinin ardından polis karakoluna getirilen araç sürücüsünün sürücü belgesinin olmadığı ve alkollü olduğu bildirildi.

Kaza, Sorgun Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Titreyengöl istikametinden, Sorgun Bulvarı istikametine seyir halindeki Mustafa Şen'in kullandığı 07 HRG 47 plakalı Hyundai marka otomobil, Uygulama Oteli önüne geldiğinde aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu önce refüj bordürüne, sonra kaldırıma çarptıktan sonra geldiği istikamete geri döndü.

Doktorun yardım teklifini kabul etmediler

Kazanın ardından yol kenarında bulunan siteden ve yoldan geçen vatandaşlar, kaza yapanların yardımına koşarken, araçtan çıkan ve alkollü oldukları gözlenen 5 genç siteden gelen doktorun yardım teklifini kabul etmedi. Aynı zamanda aracın sürücüsü olduğunu söyleyen Mustafa Şen, olay yerinde görüntü ve fotoğraf çeken gazetecilere çekim yapmamaları konusunda tepki de gösterdi.

"Sürücü belgem alınırsa ben biterim"

Olay yerine gelen trafik ekipleri aracı kimin kullandığını sorduğunda yaklaşık 10 dakika sonra Mustafa Şen isimli genç trafik ekiplerinin yanına gelerek kaza sırasında aracı kendisinin kullandığını söyledi. Trafik polislerinin alkol muayenesi yapmasını istemeyen ve yapılan alkol kontrolünde alkollü olduğu belirlenen Mustafa Şen, trafik ekiplerine işlem yapmamaları konusunda adeta yalvardı. Alkollü araç kullandığı için sürücü belgesine el konulacağının, aday sürücü olduğu için de sürücü belgesinin daimi olarak iptal edileceğinin söylenmesi üzerine, 'Babamla birlikte Antalya'ya araçla gidiyorum. Sürücü belgem alınırsa ben biterim' şeklinde konuştu.

Olayı üstlendiğini söyledi

Trafik polislerinin ısrarı sonucunda kaza sırasında aracı kendisinin kullanmadığını, aracı kullanan kendisiyle aynı ismi taşıyan amcasının oğlu olduğunu kaydeden Şen, kuzeninin alkollü olduğunu, ehliyeti olmadığı için olayı üstlendiğini söyledi. Polislerin 'aracı kullanan sürücüyü ara gelsin' sözlerinin ardından amcasının oğlunu önce telefonla arayan, ardından da saklandığı yere giden Mustafa Şen, kuzeni ve diğer arkadaşlarının kaçtığını, kendisini ortada bıraktıklarını söyledi. Şen, olay yerine çağrılan polis ekiplerince karakola götürüldü.

Gerçek sürücü akşam karakola geldi

Kaza sırasında aracı kullandığı belirlenen Mustafa Şen, kazanın ardından rahatsızlanarak gittiği hastanede tedavisini yaptırdıktan sonra polis karakoluna geldi. Ayrıca, kazanın ardından doktor ve 112 ekiplerinin tedavi tekliflerini kabul etmeyen suçu üstlenen Mustafa Şen'in karakolda, araçta yolcu olarak bulunan Anıl Karabulut'un ise evinde rahatsızlanarak hastanede tedavi altına alındığı bildirildi.

Kazadan sonra, 'sürücü benim' dedi, cezayı duyunca polise yalvardı

Kaynak: İHA

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