Kazadan sonra, 'sürücü benim' dedi, cezayı duyunca polise yalvardı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kazadan sonra, 'sürücü benim' dedi, cezayı duyunca polise yalvardı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasının ardından aracı kullandığını söyleyen genç, sürücü belgesinin iptal edileceğini öğrenince adeta trafik polislerine yalvardı.

Kazadan sonra, 'sürücü benim' dedi, cezayı duyunca polise yalvardı
29.06.2020 16:01 | Son Güncelleme: 29.06.2020 16:43

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasının ardından aracı kullandığını söyleyen genç, sürücü belgesinin iptal edileceğini öğrenince adeta trafik polislerine yalvardı. Alkollü olduğu belirlenen genç, aracı kendisiyle aynı isme sahip kuzeninin kullandığını, onun ehliyeti olmadığı için yalan beyanda bulunduğunu söyledi. Kaza yerinden kaçan ve hastanedeki tedavisinin ardından polis karakoluna getirilen araç sürücüsünün sürücü belgesinin olmadığı ve alkollü olduğu bildirildi.

Kaza, Sorgun Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Titreyengöl istikametinden, Sorgun Bulvarı istikametine seyir halindeki Mustafa Şen'in kullandığı 07 HRG 47 plakalı Hyundai marka otomobil, Uygulama Oteli önüne geldiğinde aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu önce refüj bordürüne, sonra kaldırıma çarptıktan sonra geldiği istikamete geri döndü.

Doktorun yardım teklifini kabul etmediler

Kazanın ardından yol kenarında bulunan siteden ve yoldan geçen vatandaşlar, kaza yapanların yardımına koşarken, araçtan çıkan ve alkollü oldukları gözlenen 5 genç siteden gelen doktorun yardım teklifini kabul etmedi. Aynı zamanda aracın sürücüsü olduğunu söyleyen Mustafa Şen, olay yerinde görüntü ve fotoğraf çeken gazetecilere çekim yapmamaları konusunda tepki de gösterdi.

"Sürücü belgem alınırsa ben biterim"

Olay yerine gelen trafik ekipleri aracı kimin kullandığını sorduğunda yaklaşık 10 dakika sonra Mustafa Şen isimli genç trafik ekiplerinin yanına gelerek kaza sırasında aracı kendisinin kullandığını söyledi. Trafik polislerinin alkol muayenesi yapmasını istemeyen ve yapılan alkol kontrolünde alkollü olduğu belirlenen Mustafa Şen, trafik ekiplerine işlem yapmamaları konusunda adeta yalvardı. Alkollü araç kullandığı için sürücü belgesine el konulacağının, aday sürücü olduğu için de sürücü belgesinin daimi olarak iptal edileceğinin söylenmesi üzerine, 'Babamla birlikte Antalya'ya araçla gidiyorum. Sürücü belgem alınırsa ben biterim' şeklinde konuştu.

Olayı üstlendiğini söyledi

Trafik polislerinin ısrarı sonucunda kaza sırasında aracı kendisinin kullanmadığını, aracı kullanan kendisiyle aynı ismi taşıyan amcasının oğlu olduğunu kaydeden Şen, kuzeninin alkollü olduğunu, ehliyeti olmadığı için olayı üstlendiğini söyledi. Polislerin 'aracı kullanan sürücüyü ara gelsin' sözlerinin ardından amcasının oğlunu önce telefonla arayan, ardından da saklandığı yere giden Mustafa Şen, kuzeni ve diğer arkadaşlarının kaçtığını, kendisini ortada bıraktıklarını söyledi. Şen, olay yerine çağrılan polis ekiplerince karakola götürüldü.

Gerçek sürücü akşam karakola geldi

Kaza sırasında aracı kullandığı belirlenen Mustafa Şen, kazanın ardından rahatsızlanarak gittiği hastanede tedavisini yaptırdıktan sonra polis karakoluna geldi. Ayrıca, kazanın ardından doktor ve 112 ekiplerinin tedavi tekliflerini kabul etmeyen suçu üstlenen Mustafa Şen'in karakolda, araçta yolcu olarak bulunan Anıl Karabulut'un ise evinde rahatsızlanarak hastanede tedavi altına alındığı bildirildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Pençe-Kaplan Operasyonu'nda 41 terörist etkisiz hale getirildi Haber
Pençe-Kaplan Operasyonu'nda 41 terörist etkisiz hale getirildi
Sivil polis aracına çarpan ehliyetsiz sürücü, 'Polis çağırmayın' teklifinde bulundu Haber
Sivil polis aracına çarpan ehliyetsiz sürücü, "Polis çağırmayın" teklifinde bulundu
Ekonomik güven endeksi haziranda yüzde 19,1 arttı Haber
Ekonomik güven endeksi haziranda yüzde 19,1 arttı
Öğretmenliği bırakıp kaz yetiştirmeye başlayan genç çiftçi, şimdi herkese bu işi tavsiye ediyor Haber
Öğretmenliği bırakıp kaz yetiştirmeye başlayan genç çiftçi, şimdi herkese bu işi tavsiye ediyor
Muhteşem Yüzyıl hayranı çıkan Cardi B'ye Bergüzar Korel'den esprili gönderme Haber
Muhteşem Yüzyıl hayranı çıkan Cardi B'ye Bergüzar Korel'den esprili gönderme
Beşiktaş, Kevin-Prince Boateng ile yeni sözleşme imzalamayacak Haber
Beşiktaş, Kevin-Prince Boateng ile yeni sözleşme imzalamayacak
Yeni emeklilik sistemiyle işverenin girdi-çıktı oyunu tarih olacak
Yeni emeklilik sistemiyle işverenin girdi-çıktı oyunu tarih olacak
Huysuz kadın, maske takmadığı için kendisine hizmet etmeyen garsonu rezil etmek isterken zengin etti
Huysuz kadın, maske takmadığı için kendisine hizmet etmeyen garsonu rezil etmek isterken zengin etti
Deniz dolgusu üzerine inşa edilen Karadeniz'deki sahil yolunda çatlaklar oluştu
Deniz dolgusu üzerine inşa edilen Karadeniz'deki sahil yolunda çatlaklar oluştu
Evinin bodrumunda odun ararken tahtaya yapışmış iskelet buldu: Böyle bir şey ilk kez görüyorum
Evinin bodrumunda odun ararken tahtaya yapışmış iskelet buldu: Böyle bir şey ilk kez görüyorum
Fenerbahçe, Trabzonspor'la sözleşmesi bitecek olan Filip Novak'la 3+1 yıllığına anlaştı
Fenerbahçe, Trabzonspor'la sözleşmesi bitecek olan Filip Novak'la 3+1 yıllığına anlaştı
Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür İstanbul için uyardı: Minimum 7,3'lük deprem geliyor, şakası yok
Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür İstanbul için uyardı: Minimum 7,3'lük deprem geliyor, şakası yok
Aracında 14 yerine 37 yolcu taşıyan minübüs şoförü, suçu polise attı: Sayı saymayı bilmiyorsunuz
Aracında 14 yerine 37 yolcu taşıyan minübüs şoförü, suçu polise attı: Sayı saymayı bilmiyorsunuz
Usta oyuncular, Bayrak 3 filmine destek vermek için ücretsiz rol alacak
Usta oyuncular, Bayrak 3 filmine destek vermek için ücretsiz rol alacak
Muğla'da yaşanan 5,2 büyüklüğündeki depremden ilk görüntüler geldi
Muğla'da yaşanan 5,2 büyüklüğündeki depremden ilk görüntüler geldi
Stuttgart Bundesliga'ya yükseldi
Stuttgart Bundesliga'ya yükseldi
Faizlerin düşürülmesiyle 19 günde geçen yılın tamamından daha fazla konut kredisi kullanıldı
Faizlerin düşürülmesiyle 19 günde geçen yılın tamamından daha fazla konut kredisi kullanıldı
Teknede yoga yapan Zeynep Tokuş, bacak hareketiyle ağızları açık bıraktı
Teknede yoga yapan Zeynep Tokuş, bacak hareketiyle ağızları açık bıraktı
Diyarbakır Valiliği, terör şüphelisine 'köpekle işkence yapıldı' iddialarını yalanladı
Diyarbakır Valiliği, terör şüphelisine "köpekle işkence yapıldı" iddialarını yalanladı
Baş ağrınızın nedeni diş sıkma olabilir
Baş ağrınızın nedeni diş sıkma olabilir
Sahipleri tarafından alınmayan binlerce araç yediemin otoparklarında çürüyor
Sahipleri tarafından alınmayan binlerce araç yediemin otoparklarında çürüyor
Sakarya'da imama küsen vatandaşlar kıraathane önünde namaz kıldı, Diyanet İşleri Başkanı konunun çözümü için talimat verdi
Sakarya'da imama küsen vatandaşlar kıraathane önünde namaz kıldı, Diyanet İşleri Başkanı konunun çözümü için...
Kadın çiftçi, boyundan büyük yılanı eliyle yakalayıp poz verdi
Kadın çiftçi, boyundan büyük yılanı eliyle yakalayıp poz verdi
Patenle hafriyat kamyonun arkasına tutunan gencin tehlikeli yolculuğu kamerada
Patenle hafriyat kamyonun arkasına tutunan gencin tehlikeli yolculuğu kamerada
İrem Derici'den yakışıklı oyuncu Michele Morrone'ya olay yorum: Boy boy çocuklarımız olacak
İrem Derici'den yakışıklı oyuncu Michele Morrone'ya olay yorum: Boy boy çocuklarımız olacak
Son dakika: Muğla'nın Marmaris ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem
Son dakika: Muğla'nın Marmaris ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem
Yaptığı kaza sonucu aracı perte çıkan Alişan'ın yeni tercihi güvenilirliği ile bilinen marka oldu
Yaptığı kaza sonucu aracı perte çıkan Alişan'ın yeni tercihi güvenilirliği ile bilinen marka oldu
Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden gencin vücudundan soda şişesi çıktı
Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden gencin vücudundan soda şişesi çıktı
Bodrum'da sahne alan Seda Sayan, müstakbel gelini Ezgi Eyüboğlu'na övgü yağdırdı
Bodrum'da sahne alan Seda Sayan, müstakbel gelini Ezgi Eyüboğlu'na övgü yağdırdı
Sivasspor maçının ardından bir Kayserispor yöneticisi, başkan Berna Gözbaşı'nın üzerine yürüdü
Sivasspor maçının ardından bir Kayserispor yöneticisi, başkan Berna Gözbaşı'nın üzerine yürüdü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Tunç Soyer Donald Trump Halife Hafter Devlet Bahçeli
Magazin Ersin Korkut Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses Dilan Çiçek Deniz
Spor Ali Koç Burak Yılmaz Rıza Çalımbay Hikmet Karaman Emre Belözoğlu
Daha Fazla Deprem Temmuz Yangın Başakşehir
Şu an buradasınız: Kazadan sonra, 'sürücü benim' dedi, cezayı duyunca polise yalvardı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.6.2020 16:51:23. #1.15#
title