Kazadan kıl payı kurtulma anı araç kamerasında

Kazadan kıl payı kurtulma anı araç kamerasında Eskişehir'de trafikte ilerleyen iki aracın birbirine çarpmaktan kıl payı kurtulma anı kameralara yansıdı.

Kazadan kıl payı kurtulma anı araç kamerasında

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de trafikte ilerleyen iki aracın birbirine çarpmaktan kıl payı kurtulma anı kameralara yansıdı.

Edinilen bilgilere göre olay, Vali Ali Fuat Güven caddesi üzerinde akşam saatlerinde yaşandı. Araç kamerasına yansıyan görüntülerde, cadde üzerinde ilerleyen otomobil sürücüsü yeşil ışık yanan trafik lambasına doğru yoluna devam ediyor. Aynı anlarda ara sokaktan caddeye girmek isteyen başka bir araç sürücüsü kontrolsüz şekilde yola çıkıyor. Bu sırada yoluna devam eden araç sürücüsü kaza yapmamak için şerit değiştiriyor. Ara sokaktan çıkan sürücü ise dönüş yaparken nerdeyse iki şeridi de kullanıyor. Işıklara doğru ilerleyen otomobil sürücüsünün ani freni sayesinde saniyelerle kazanın önüne geçiliyor. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde ara sokaktan çıkan araç sürücüsünün hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etmesi ise oldukça tepki çekti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ŞEVKET CAN ÇİKOT