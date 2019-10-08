Kazadan kıl payı kurtuldular

Kazadan kıl payı kurtuldular

Ankara'da kontrolden çıkan ticari taksi kaldırımdaki beton bariyerlere çaptı.

08.10.2019 23:47
Kazadan kıl payı kurtuldular

Ankara'da kontrolden çıkan ticari taksi kaldırımdaki beton bariyerlere çaptı. Kaza anında kaldırımda yürüyen 5 kişi beton bariyerlerin altında kalmaktan kıl payı kurtuldu.


Olay, saat 08.00 sularında, Ankara'nın Altındağ ilçesindeki Hacı Bayram Veli Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir ticari taksi, cadde üzerinde seyir halindeyken kontrolden çıkarak kaldırıma ve kaldırımda bulunan beton bariyerlere çaptı. Çarpmanın şiddetiyle taksi yola savrulurken, beton bariyerler ise parçalanarak etrafa saçıldı. Bu sırada kaldırımda yürüyen 2'si çocuk 2 kişi beton parçalarının altında kalmaktan son anda kurtuldu.


O anlara ilişkin görüntüler, güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. - ANKARA

Kaynak: İHA
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