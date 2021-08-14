Kazadan kaçan otomobil takla attı: 1 yaralı
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Kazadan kaçan otomobil takla attı: 1 yaralı

Kazadan kaçan otomobil takla attı: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde önündeki servis aracına çarpmamak için sürücüsünün manevra yaptığı otomobil, refüje çarparak ters döndü.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde önündeki servis aracına çarpmamak için sürücüsünün manevra yaptığı otomobil, refüje çarparak ters döndü. Meydana gelen kazada sürücü yaralandı.

Kaza, Adapazarı ilçesi Adnan Menderes Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, T. O. idaresindeki 34 BTR 452 Volkswagen marka otomobil, önündeki servis aracına çarpmamak için manevra yaptı. Manevra yapan sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde refüje çarparak ters döndü. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, ters dönen otomobilin içerisinde bulunan sürücüsü sıkıştığı yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri, olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralıyı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. - SAKARYA

Kazadan kaçan otomobil takla attı: 1 yaralı
Kazadan kaçan otomobil takla attı: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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