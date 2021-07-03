Kazadaki yaralı ıslanmasın diye dakikalarca şemsiye tuttu
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Kazadaki yaralı ıslanmasın diye dakikalarca şemsiye tuttu

Kazadaki yaralı ıslanmasın diye dakikalarca şemsiye tuttu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı. Bir vatandaş, yaralı ambulansa binene kadar ıslanmasın diye şemsiye ile başında bekledi.

Kaza, ilçeye bağlı Ruhi Cöbekoğlu Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Devrek yol ayrımı istikametinden çarşı istikametine seyir halinde olan Tacettin E. (27) idaresindeki 16 LPZ 17 plakalı motosiklet sürücüsü, tali yoldan çıkan ve dönüş yasağı olan yerden dönmek isteyen 67 AAK 406 plakalı otomobile çarptı. Olay yerinden geçen Yunus timlerinin gördüğü kazada, yaralı için 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. Kaza mahalline gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahalesini yaparak sedyeye aldı. Bu sırada olayı gören bir vatandaş ise yaralının yağmurdan etkilenmemesi için kendi şemsiyesi ile başında bekledi. Yaralı, polis ekiplerinin de yardımı ile sedye ile ambulansa alınarak ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri ise kazaya karışan otomobil sürücüsünün ifadesini almak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürdü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK

Kazadaki yaralı ıslanmasın diye dakikalarca şemsiye tuttu
Kazadaki yaralı ıslanmasın diye dakikalarca şemsiye tuttu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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