Kazada Yola Savrulan Teker Trafiği Aksattı

Sivas'ta 3 aracın karıştığı kazada minibüsün römorkundan çıkıp yola yuvarlanan tekerlek trafikte aksamaya neden oldu.

Rüstem Erdem idaresindeki 57 YD 299 otomobil trafikte seyir halindeyken, Atatürk Caddesi üzerinde Kepçeli mevkisinde Ali Çınar, idaresindeki 58 YE 782 plakalı köy minibüsünün römorkuna çarptı.

Çarpmanın etkisiyle römorkun sağ arka tekeri yerinde çıktı ve karşı şeride geçerek Yunus Erdem idaresindeki 58 AB 415 plakalı otomobile çarptı.

Kazada yaralanan olmazken yola savurulan tekerlek trafiği aksattı.

Kazayı anlatan köy minibüsünün sürücüsü Ali Çınar, "Ben hastaneye yolcu bıraktım, gelirken vatandaş birden sağdan sola çıkınca kaza oldu. Araba kurtardı ama römork kurtarmadı. Teker karşı şeride geçti. Başkasının arabasına vurdu. Römork devrildi tekrar geri doğruldu." diye konuştu.