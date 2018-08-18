34 Aracın Karıştığı Kazada Yaşanan Kabus Dolu Dakikaları Anlattı: 30-40 Tane Patlama Sesi Duydum!

Bursa'nın İnegöl İlçesinde 34 aracın zincirleme olarak karıştığı kazada 1 kişi öldü, 20'den fazla kişi yaralandı. Feci kazada yaralı kurtulup dehşet anını anlatan sürücü, "Ben 200 metre mesafeden gördüm TIR'ın yolu kapattığını, kontrollü bir şekilde arabamı bariyerlere sürterek durabildim. Sonra arkadan gelen araçlar benim arabama çarpmaya başladı yaklaşık 30-40 tane patlama sesi duydum" dedi.

TIR'DAN DÖKÜLEN MAZOT YÜZÜNDEN 34 ARAÇ ÇARPIŞTI

Bursa'nın İnegöl ilçesi Mezit-7 mevkiinde bir TIR'ın deposundan dökülen mazotlar nedeniyle kayak pistine dönen karayolunda 34 araç çarpıştı. Can pazarının yaşandığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 20'den fazla kişi yaralandı.

YARALI KURTULAN SÜRÜCÜ DEHŞET ANINI ANLATTI

20'den fazla yaralı İnegöl Devlet Hastanesine ve çevrede bulunan özel hastanelere kaldırıldı. İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban hastaneye gelerek yaralıları ziyaret etti. Kazadan yaralı olarak kurtulan bir şahıs ise kabus dolu dakikaları anlattı.

"BİLEREK BARİYERLERE ÇARPIP DURDUM, 30-40 TANE PATLAMA SESİ DUYDUM"

Yaralı şahıs," Ben 200 metre mesafeden gördüm TIR'ın yolu kapattığını, kontrollü bir şekilde arabamı bariyerlere sürterek durabildim. Karşıda el sallayan insanlar vardı ben o kazaya girmektense bariyerle kırdım ve sürtürerek arabamı durdum. Sonra arkadan gelen araçlar benim arabama çarpmaya başladı yaklaşık 30- 40 tane patlama sesi duydum. Tek başınaydım Allah korudu" diye konuştu.