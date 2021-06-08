KONYA KAZADA YAŞAMINI YİTİREN 2 PAZARCI DEFNEDİLDİ
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KONYA KAZADA YAŞAMINI YİTİREN 2 PAZARCI DEFNEDİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KONYA'da kontrolden çıkıp karşı şeritteki kamyonla çarpışan otomobildeki pazarcı Aykut Katar (32) ve mesai arkadaşı Kadir Günay (28), bugün memleketleri Akşehir'de toprağa verildi.

KONYA'da kontrolden çıkıp karşı şeritteki kamyonla çarpışan otomobildeki pazarcı Aykut Katar (32) ve mesai arkadaşı Kadir Günay (28), bugün memleketleri Akşehir'de toprağa verildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Kadir Şahbaz'ın tedavisi ise devam ediyor.

Kaza, dün saat 20.30 sıralarında Konya- Afyonkarahisar kara yolunun 90'ıncı kilometresinde meydana geldi. Pazarcılık yapan Kadir Şahbaz yönetimindeki 07 FLT 35 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp karşı şeride geçerek M.A. yönetimindeki 03 KH 161 plakalı kamyonla çarpıştı. Kazada hurda yığınına dönen otomobilin sürücüsü Kadir Şahbaz yaralandı, araçta bulunan Aykut Katar ve Kadir Günay yaşamını yitirdi. İki kişinin cansız bedeni otopsi için Dr. Vefa Tanır Ilgın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Ağır yaralanan Kadir Şahbaz da ambulansla, Ilgın Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalesinin ardından Konya'ya sevk edildi. Hayati tehlikesi devam eden Şahbaz'ın tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Kazada yaşamını yitiren Aykut Katar ve Kadir Günay'ın cenazesi, bugün memleketleri Akşehir'de kılınan namazın ardından Nasreddin Hoca Mezarlığı'na defnedildi.

KONYA KAZADA YAŞAMINI YİTİREN 2 PAZARCI DEFNEDİLDİ
KONYA KAZADA YAŞAMINI YİTİREN 2 PAZARCI DEFNEDİLDİ
KONYA KAZADA YAŞAMINI YİTİREN 2 PAZARCI DEFNEDİLDİ
KONYA KAZADA YAŞAMINI YİTİREN 2 PAZARCI DEFNEDİLDİ
KONYA KAZADA YAŞAMINI YİTİREN 2 PAZARCI DEFNEDİLDİ
KONYA KAZADA YAŞAMINI YİTİREN 2 PAZARCI DEFNEDİLDİ
KONYA KAZADA YAŞAMINI YİTİREN 2 PAZARCI DEFNEDİLDİ
KONYA KAZADA YAŞAMINI YİTİREN 2 PAZARCI DEFNEDİLDİ
KONYA KAZADA YAŞAMINI YİTİREN 2 PAZARCI DEFNEDİLDİ
KONYA KAZADA YAŞAMINI YİTİREN 2 PAZARCI DEFNEDİLDİ
KONYA KAZADA YAŞAMINI YİTİREN 2 PAZARCI DEFNEDİLDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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