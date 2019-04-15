Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin orta refüje ve ağaçlara çarpıp devrilmesi sonucu meydana gelen kazada yaşamını yitiren çocukluk arkadaşı 2 genç toprağa verildi.

Emre Soytekin'in (26) ile arkadaşı Tarkan Çetinbay'ın (24) cenazeleri, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ndeki otopsi işlemlerinin ardından Şirinköy Mahallesi'ndeki evlerine getirildi.

Helallik alınıp dua edildikten sonra iki arkadaşın cenazeleri, Şirinköy Mezarlığı'na götürüldü.

Burada kılınan cenaze namazının ardından Emre Soytekin ve Tarkan Çetinbay, toprağa verildi.

Cenaze törenine iki arkadaşın yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Evlatlarını kaybeden Emine-Resul Soytekin ve Şirin-Ziya Çetinbay çiftleri, cenaze töreninde uzun süre gözyaşı döktü.

Emre Soytekin'in nişanlı olduğu ve temmuz ayında düğün yapmayı planladığı öğrenildi.

Şirinköy istikametinden Bahçelievler yönüne gitmekte olan Emre Soytekin (26) yönetimindeki 20 GK 694 plakalı otomobil, Ali Dartanel Caddesi'nde sürücüSÜnün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce orta refüje, daha sonra da karşı şeride geçip yol kenarındaki ağaçlara çarparak devrilmiş, kazada sürücü Soytekin ile araçta bulunan Tarkan Çetinbay ve Metehan Bitiktaş (20) yaralanmıştı.

Çetinbay ve Soytekin, kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirmişti.

Kaynak: AA