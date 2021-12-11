Kazada yaralı kurtulan Afyonkarahisarlı Uzman Çavuş İsmet Can Yıldız da yaşamını yitirdi

Yozgat'ta terhis mahiyetinde askerlik görevini tamamladıktan sonra uzman çavuş arkadaşına ziyarete giden Afyonkarahisarlı Resul Koç, 3 Aralık tarihinde Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybettmişti, kazadan yaralı kurtulan ve tedavisi devam eden Jandarma Uzman Çavuş İsmet Can (21) Yıldız da yaşamını yitirdi.

Olay, Yozğat'ın Akdağmadeni ilçesi İstanbulluoğlu Mahallesi 148. Sokak üzerinde 3 Aralık saat 17.45 sularında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 03 ACL 698 plakalı aracı ile seyir halinde bulunan Afyonkarahisarlı sürücü Resul Koç (22) önüne çıkan kediye çarpmamak direksiyonu kırınca hakimiyetini kaybettiği araç beton bahçe çit direklerine çarptı. Tek taraflı yaşanan kazada, araç içerisindeki bulunan Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesine kayıtlı İsmet Can Yıldız (21) ile Resul Koç (23) yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Yozgat Şehir Hastanesi'ne götürülen iki yaralıdan biri olan Resul Koç yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmişti.

Yaklaşık bir haftadır tedavisi devam eden Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesine kayıtlı jandarma Uzman Çavuş İsmet Can Yıldız da bugün hayatını kaybetti. Öte tandan Yıldız'ın yarın Bolvadin Çarşı Camii'nde düzenlenecek olan askeri tören ve cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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