Son dakika: KAZADA YARALANIP YERDE YATAN KURYE, SAĞLIĞINI UNUTUP ARKADAŞINA TESLİMAT BİLGİLERİNİ VERDİ
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Son dakika: KAZADA YARALANIP YERDE YATAN KURYE, SAĞLIĞINI UNUTUP ARKADAŞINA TESLİMAT BİLGİLERİNİ VERDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre EDİRNE'de otomobilin, hafif ticari araca arkadan çarptığı kazada, 4 kişi yaralandı.

EDİRNE'de otomobilin, hafif ticari araca arkadan çarptığı kazada, 4 kişi yaralandı. Kazada kurye olarak çalışan hafif ticari aracın sürücüsü H.T., yerde yaralı olarak yatarken, kendi sağlığını bir kenara bırakıp olay yerine gelen mesai arkadaşına araçta bulunan paketlerin gideceği yeri tarif etmesi dikkati çekti.Kaza Şükrüpaşa Mahallesi Sağlık Yolu Caddesi'nde meydana geldi. B.A. yönetimindeki 22 KA 069 plakalı otomobil, aynı istikamette seyir halinde olan H.T. yönetimindeki 34 DSA 393 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü B.A. ve araçta bulunan S.A.,B.A. ile hafif ticari araç sürücüsü H.T. yaralandı.

YARALI KURYE CANINI UNUTUP, DAĞITILACAK PAKETLERİ DÜŞÜNDÜ

Kazada kurye olarak çalışan hafif ticari aracın sürücüsü H.T., yerde yaralı olarak yatarken, kendi sağlığını bir kenara bırakıp olay yerine gelen mesai arkadaşına araçta bulunan paketlerin gideceği yeri tarif etmesi dikkati çekti. Yaralılar haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Son dakika: KAZADA YARALANIP YERDE YATAN KURYE, SAĞLIĞINI UNUTUP ARKADAŞINA TESLİMAT BİLGİLERİNİ VERDİ
Son dakika: KAZADA YARALANIP YERDE YATAN KURYE, SAĞLIĞINI UNUTUP ARKADAŞINA TESLİMAT BİLGİLERİNİ VERDİ
Son dakika: KAZADA YARALANIP YERDE YATAN KURYE, SAĞLIĞINI UNUTUP ARKADAŞINA TESLİMAT BİLGİLERİNİ VERDİ
Son dakika: KAZADA YARALANIP YERDE YATAN KURYE, SAĞLIĞINI UNUTUP ARKADAŞINA TESLİMAT BİLGİLERİNİ VERDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Son dakika: KAZADA YARALANIP YERDE YATAN KURYE, SAĞLIĞINI UNUTUP ARKADAŞINA TESLİMAT BİLGİLERİNİ VERDİ - Haberler
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