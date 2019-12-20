Kazada yaralandığı sanılan kadın, oğlunu öldürüp intihar girişiminde bulunmuş

20.12.2019 15:10 | Son Güncelleme: 20.12.2019 15:10

Hatay'ın Defne ilçesinde iki gün önce uçuruma yuvarlanan otomobilin içinden yaralı kurtarılan kadının, evde cansız bedeni bulunan 2 yaşındaki oğlunu öldürdüğü ardından da intihar girişiminde bulunduğu belirlendi.

Döver Mahallesi'nde iki gün önce kullandığı otomobili yaklaşık 150 metre yükseklikten uçuruma yuvarlanınca yaralanan ve hastanede tedavisi devam eden Gökben O, bilincinin açılmasıyla olaya ilişkin itirafta bulundu.

Anne Gökben O'nun ifadesinde, olay günü 2 yaşındaki oğlu S.E.O'yu öldürdüğünü, daha sonra aracıyla uçurumun kenarına gittiğini ve orada intihar girişiminde bulunduğunu belirtti.

Hatay Devlet Hastanesinde tedavisi süren kadının, taburcu edilmesinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Bu arada, küçük çocuğun cenazesi otopsi işlemlerinin ardından Zülüflühan Mahallesi'nde toprağa verildi.

Başka bir çocuğun öldürülmesine tepki göstermiş

Gökben O'nun 5 Ocak'ta sosyal medya hesabından, İskenderun ilçesinde babası tarafından şiddet uygulanarak öldürülen 6 yaşındaki Mertcan Yılmaz olayına ilişkin görüntü paylaşıp "Diyecek söz bulamıyorum, Allah senin belanı versin, senin gibi baba olmaz olsun" şeklinde not yazması dikkati çekti.

Döver Mahallesi'nde iki gün önce Gökben O. idaresindeki otomobil, yaklaşık 150 metre yükseklikten uçuruma yuvarlanmış, yaralı kadın itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırılmıştı. Kadının 2 yaşındaki oğlu, kazanın ardından evde ölü bulunmuştu.

Kaynak: AA