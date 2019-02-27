Kazada Yaralandı, Korkan Hamile Eşini 'Bir Şeyin Yok' Diye Sakinleştirdi (2)
BEBEĞİNİ KAYBETTİBursa'nın İnegöl ilçesinde, halk otobüsüyle çarpışan otomobilin sürücüsü Eyüp Demirkol'un hafif yaralandığı kazanın ardından büyük korku yaşayan ve ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürülen 8 aylık hamile eşi Çiğdem Demirkol'un bebeğini kaybettiği bildirildi.
BEBEĞİNİ KAYBETTİ
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, halk otobüsüyle çarpışan otomobilin sürücüsü Eyüp Demirkol'un hafif yaralandığı kazanın ardından büyük korku yaşayan ve ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürülen 8 aylık hamile eşi Çiğdem Demirkol'un bebeğini kaybettiği bildirildi. Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.
Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),
Kaynak: DHA