Kazada yaralandı, 19 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

BURSA'da İznik yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında şehir içi minibüsü ile çarpışan motosikletin sürücüsü Erdan Kanyılmaz (57) 19 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Ramazan Bayramı'nın ilk gününde İznik yolu üzerinde seyir halinde olan Erdan Kanyılmaz idaresindeki 16 VH 297 plakalı motosiklet, 1 nolu aralık kavşağında Ahmet A.idaresindeki 16 M 8514 plakalı şehiriçi minibüsüne çarptı. Çarpmanın şiddeti ile yaralanan motosiklet sürücüsü Erdan Kanyılmaz ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Başından yaralanan Kanyılmaz, buradaki ilk müdahalenin ardından ambulansla Bursa'daki bir hastaneye sevkedildi. Yoğun bakımda tutulan Erdan Kanyılmaz bu sabah saatlerinde hayatını kaybetti. 3 çocuk babası Erdan Kanyılmaz'ın ölümü Yeniköy'deki yakınları ve ailesini yasa boğdu. Kanyılmaz'ın bugün Yeniköy'de toprağa verileceği belirtildi.



Kaynak: DHA

- Orhangazi