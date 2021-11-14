Kazada yaralananlara yardıma giderken otomobil çarpan Samet, yaşama tutunamadı - Haberler
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Kazada yaralananlara yardıma giderken otomobil çarpan Samet, yaşama tutunamadı

Demirören Haber Ajansı / Erkan Altuntaş - Haberler | Güncel
Kazada yaralananlara yardıma giderken otomobil çarpan Samet, yaşama tutunamadı

AKSARAY'da iki gün önce aynı yöne giden 6 otomobilin karıştığı zincirleme kazada ağır yaralanan Samet Hakyol (20) yaşamını yitirdi.

AKSARAY'da iki gün önce aynı yöne giden 6 otomobilin karıştığı zincirleme kazada ağır yaralanan Samet Hakyol (20) yaşamını yitirdi. Hakyol'a doğum gününde karşılaştığı kazayı görüp, yaralılara yardım etmek için karşıya geçerken savrulan otomobillerden birinin çarptığı öğrenildi.

Kaza, 12 Kasım saat  22.00 sıralarında Hacılar Harmanı Mahallesi Aşık Molla Caddesi'nde meydana geldi. Sinan Önemli (20) yönetimindeki 68 EH 272 plakalı otomobil, yol kenarında duran 2 araca çarptı. Arkadan gelen 3 otomobil de kazaya karıştı. Bu otomobillerden biri savrulup, yolun karşısına geçmeye çalışan Samet Hakyol'a çarptı. Zincirleme kazada Kezban Avan (37), Emine Anıl (21), Emin Rıza Pişkin (21), Sinan Önemli (20), Samet Hakyol, Yasin Bayram Anıl (17), Hatice Topaç (40) ve Muhammed Said Demirbaş (26) yaralandı. Yaralılar çağırılan sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Samet Hakyol, bugün öğle saatlerinde doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

KAZA GÜNÜ DOĞUM GÜNÜYMÜŞ

Samet Hakyol'un kazanın olduğu 12 Kasım'ın doğum günü olduğu ortaya çıktı. Üniversiteye hazırlanan Hakyol'un kazayı görüp, yaralılara yardım etmek için yolun karşısına geçmek isterken savrulan otomobillerden birinin çarptığı belirtildi. Kazada yaralanan diğer yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.


Kazada yaralananlara yardıma giderken otomobil çarpan Samet, yaşama tutunamadı

Kazada yaralananlara yardıma giderken otomobil çarpan Samet, yaşama tutunamadı

Kazada yaralananlara yardıma giderken otomobil çarpan Samet, yaşama tutunamadı

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Demirören Haber Ajansı / Erkan Altuntaş - Son Dakika Haberleri

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