Kazada yaralananlara yardıma giderken otomobil çarpan Samet, yaşama tutunamadı

AKSARAY'da iki gün önce aynı yöne giden 6 otomobilin karıştığı zincirleme kazada ağır yaralanan Samet Hakyol (20) yaşamını yitirdi. Hakyol'a doğum gününde karşılaştığı kazayı görüp, yaralılara yardım etmek için karşıya geçerken savrulan otomobillerden birinin çarptığı öğrenildi.

Kaza, 12 Kasım saat 22.00 sıralarında Hacılar Harmanı Mahallesi Aşık Molla Caddesi'nde meydana geldi. Sinan Önemli (20) yönetimindeki 68 EH 272 plakalı otomobil, yol kenarında duran 2 araca çarptı. Arkadan gelen 3 otomobil de kazaya karıştı. Bu otomobillerden biri savrulup, yolun karşısına geçmeye çalışan Samet Hakyol'a çarptı. Zincirleme kazada Kezban Avan (37), Emine Anıl (21), Emin Rıza Pişkin (21), Sinan Önemli (20), Samet Hakyol, Yasin Bayram Anıl (17), Hatice Topaç (40) ve Muhammed Said Demirbaş (26) yaralandı. Yaralılar çağırılan sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Samet Hakyol, bugün öğle saatlerinde doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.