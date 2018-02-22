Kazada Yaralananlara Yardım Ederken Kaza Yaptı

Sivas'ta yaşanan kazada iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kalan kazada 1'i ağır 6 kişi yaralandı. Kazada ağır yaralanan 4 aylık çocuğu gören vatandaş, kendi otomobiliyle yaralıları hastaneye götürürken kaza yaptı.

Edinilen bilgiye göre kaza, saat 11.30 sıralarında Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Gökçekler Caddesi meydana geldi. Abbas A. yönetimindeki 58 EK 327 plakalı otomobil, Sedat K. yönetimindeki 58 LB 859 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada sürücülerle birlikte Özge K., Hatice K., Emine A. ve 4 aylık Mine A. ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar 112 sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

Kazada ağır yaralanan 4 aylık Mine A.'yı fark eden Ahmet Aygan sağlık ekiplerinin gelmesini beklemeyerek kazada yaralanan 3 kişiyi kendi aracına bindirerek Numune Hastanesine götürmek istedi. Aygan, kazada yaralananları hastaneye götürürken aracının direksiyon hakimiyetini kaybederek başka bir araca çarptı. Yaralılar 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kazada yaralananların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, 4 aylık Mina'nın ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Dükkanının önünde kaza olduğunu belirten Aygan, "Yardıma ihtiyaçları vardı. Panikle arabamıza aldık. Numune Hastanesi'ne götürdük. Hastaneye götürürken de kaza yaptık. Yaralıları hastaneye bırakıp tekrar dükkana döndüm" dedi. - SİVAS