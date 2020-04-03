Kazada yaralanan yolcu, tedavi gördüğü hastanede öldü ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, dün hafif ticari araçla motosikletin çarpışması sonucu yaralanan Ümit Sütçü (29), bugün tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, dün hafif ticari araçla motosikletin çarpışması sonucu yaralanan Ümit Sütçü (29), bugün tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza, dün sabah saatlerinde Alanya'nın Oba Mahallesi Yeni Çevre yolundaki Hacıbaba Mezarlığı karşısındaki Olive Garden Kavşağı'nda meydana geldi. Antalya yönüne giden Mustafa N.'nin (45) kullandığı 07 NA 3584 plakalı hafif ticari araç, kavşakta M.K.'nin (16) kullandığı 07 ADR 939 motosikletle çarpıştı. Motosikletteki M.K. ile arkasındaki Ümit Sütçü yola savrularak ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları yaptıkları ilk müdahalenin ardından Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralılardan Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alınan Ümit Sütçü, doktorların tüm çabasına rağmen bugün yaşamını yitirdi. Sütçü'nün cenazesi Hacıbaba Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: DHA