Kazada Yaralanan Yaşlı Kadını İtfaiyeciler Teselli Etti

KONYA'da belediye otobüsüyle hafif ticari aracın çarpışması sonucu 70 yaşındaki Safure Terzi, araçta sıkıştı. Terzi'yi sıkıştığı yerden kurtaran itfaiye ekipleri "Tamam anne korkma bir şey yok" diyerek teselli etti. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerası ile görüntülendi.



Kaza, saat 16.40'ta merkez Karatay İlçesi Sedirler caddesi üzerinde meydana geldi. Sefer Terzi, yönetimindeki 42 GN 180 plakalı hafif ticari araç ile giderken Şadırvan Sokak'tan caddeye çıkan Ömer Değirmenüstü'nün yönetimindeki 42 DGZ 33 plakalı belediye otobüsüne çarptı. Çarpışmanın etkisiyle Safure Terzi, hafif ticari araçta sıkıştı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri Terzi'yi sıkıştığı yerden kurtardı. İtfaiye ekipleri acı içinde gözyaşı döken yaşlı kadını sedye ile ambulansa taşırken, "Tamam anne korkma bir şey yok" diyerek teselli etti. Kaza da başka yaralanan olmazken, Safure Terzi, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza anı ise cadde üzerindeki bir iş yerinin güvenlik kamerası ile kaydedildi. Mahalle sakinleri de belediye otobüslerinin dar sokakları kullanmasına tepki gösterdi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - Konya