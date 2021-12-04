Kazada yaralanan yaşlı kadın yaşam mücadelesini kaybetti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kazada yaralanan yaşlı kadın yaşam mücadelesini kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kazada yaralanan yaşlı kadın yaşam mücadelesini kaybetti

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde 23 Kasım'da meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 73 yaşındaki Tülay Gül, tedavi gördüğü hastanede yaşam savaşına yenik düşerek hayatını kaybetti.

KIRIKKALE (İHA) - Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde 23 Kasım'da meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 73 yaşındaki Tülay Gül, tedavi gördüğü hastanede yaşam savaşına yenik düşerek hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, 23 Kasım'da İnebolu ilçesinde Cünürye Mahallesi Badem Sokakta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan hafif ticari araç, istinat duvarına çarptı. Kazada hafif ticari aracın sürücüsü 73 yaşındaki Tülay Gül ağır yaralandı. Tülay Gül, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından İnebolu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan Tülay Gül, ardından Kırıkkale'ye sevk edildi. Kırıkkale'deki bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Gül, yaşam mücadelesini kaybetti.

Gül'ün cenazesi, memleketi İnebolu ilçesine getirilerek aile kabristanlığında toprağa verildi. - KASTAMONU

El freni çekilmeyen kamyonet 15 araca hasar verdi

El freni çekilmeyen kamyonet 15 araca hasar verdi

 Akılalmaz kaza! Tır, çarptığını fark etmediği aracı metrelerce sürükledi

Akılalmaz kaza! Tır, çarptığını fark etmediği aracı metrelerce sürükledi

 Kazada öldü, koyu renkli elbise giydiği için yüzde 100 kusurlu sayılması tartışma konusu oldu

Kazada öldü, koyu renkli elbise giydiği için yüzde 100 kusurlu sayılması tartışma konusu oldu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title