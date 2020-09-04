Kazada yaralanan yaşlı adam hayatını kaybetti
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Kazada yaralanan yaşlı adam hayatını kaybetti

Samsun'da meydana gelen trafik kazasında yaralanan bir kişi tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Kazada yaralanan yaşlı adam hayatını kaybetti
04.09.2020 18:11 | Son Güncelleme: 04.09.2020 18:16

Samsun'da meydana gelen trafik kazasında yaralanan bir kişi tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Samsun'un Atakum ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan Bekir Gümüş (75) 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Gümüş, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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