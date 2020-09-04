Kazada yaralanan yaşlı adam hayatını kaybetti Samsun'da meydana gelen trafik kazasında yaralanan bir kişi tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Samsun'da meydana gelen trafik kazasında yaralanan bir kişi tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Samsun'un Atakum ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan Bekir Gümüş (75) 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Gümüş, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA