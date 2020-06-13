Kazada yaralanan yaşlı adam hayatını kaybetti
Samsun'da 3 tekerlek motosikletiyle kaza yapan bir kişi tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.
13.06.2020 19:30 | Son Güncelleme: 13.06.2020 19:44
Samsun'da 3 tekerlek motosikletiyle kaza yapan bir kişi tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.
Kaza, Samsun'un Atakum ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre,
Arslan Demir (76) 3 tekerlekli motosikletiyle camiye giderken kaza yaptı. Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Arslan Demir yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN
Kaynak: İHA