Kazada yaralanan yaşlı adam hayatını kaybetti Samsun'da 3 tekerlek motosikletiyle kaza yapan bir kişi tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Samsun'da 3 tekerlek motosikletiyle kaza yapan bir kişi tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Samsun'un Atakum ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre,

Arslan Demir (76) 3 tekerlekli motosikletiyle camiye giderken kaza yaptı. Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Arslan Demir yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA