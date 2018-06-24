Kazada Yaralanan Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti

Samsun'da meydana gelen trafik kazasında, yaya olarak yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı yaşlı adam tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Esenevler Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde 20 gün önce meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet E. G. idaresindeki 55 EG 911 plakalı otomobil, yaya olarak yolun karşısına geçmekte olan 73 yaşındaki Arif Tekbaşoğlu'na çarptı. Kazada ağır yaralanan Arif Tekbaşoğlu kaldırıldığı özel bir hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN