Son dakika haberleri | Trafik kazasında yaralanan vatandaşlara yoldan geçen doktor ve hemşire müdahale etti
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Son dakika haberleri | Trafik kazasında yaralanan vatandaşlara yoldan geçen doktor ve hemşire müdahale etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler: Trafik kazasında yaralanan vatandaşlara yoldan geçen doktor ve hemşire müdahale etti Elazığ'da otomobil yayalara çarptı: 2 yaralı Elazığ'da otomobil karşıdan karşıya geçen 2 yayaya çaptı.

Trafik kazasında yaralanan vatandaşlara yoldan geçen doktor ve hemşire müdahale etti

Elazığ'da otomobil yayalara çarptı: 2 yaralı

ELAZIĞ - Elazığ'da otomobil karşıdan karşıya geçen 2 yayaya çaptı. Yerde yatan yaralılara ilk müdahaleyi o sırada yoldan geçen doktor ve hemşire yaptı.

Kaza, merkeze bağlı Hürriyet Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 23 FU 909 plakalı otomobil, karşıdan karşıya geçen 2 yayaya çarptı. Kaza esnasında yoldan geçen doktor ve hemşire yaralılara ilk müdahaleyi yaparak sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Yaralılar, ambulanslarla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Son dakika haberleri | Trafik kazasında yaralanan vatandaşlara yoldan geçen doktor ve hemşire müdahale etti
Son dakika haberleri | Trafik kazasında yaralanan vatandaşlara yoldan geçen doktor ve hemşire müdahale etti
Son dakika haberleri | Trafik kazasında yaralanan vatandaşlara yoldan geçen doktor ve hemşire müdahale etti
Son dakika haberleri | Trafik kazasında yaralanan vatandaşlara yoldan geçen doktor ve hemşire müdahale etti
Son dakika haberleri | Trafik kazasında yaralanan vatandaşlara yoldan geçen doktor ve hemşire müdahale etti
Son dakika haberleri | Trafik kazasında yaralanan vatandaşlara yoldan geçen doktor ve hemşire müdahale etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ahmet Mücahid Kantarcıoğlu

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