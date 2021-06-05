Kazada yaralanan üniversiteli hastanede öldü
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Kazada yaralanan üniversiteli hastanede öldü

Kazada yaralanan üniversiteli hastanede öldü
Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük - Haberler | Güncel

BOLU TEM Otoyolu'nda, dün sürücüsünün emniyet şeridine park ettiği kamyona çarpan hafif ticari araçtaki İstanbul Teknik Üniversitesi öğrencisi Berke Ahmet Kocaoğlu'nun öldüğü kazada, üniversiteden arkadaşı Hüseyin Sarıçam da hastanede hayatını kaybetti.

BOLU TEM Otoyolu'nda, dün sürücüsünün emniyet şeridine park ettiği kamyona çarpan hafif ticari araçtaki İstanbul Teknik Üniversitesi öğrencisi Berke Ahmet Kocaoğlu'nun öldüğü kazada, üniversiteden arkadaşı Hüseyin Sarıçam da hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 14.00 sıralarında TEM Otoyolu'nun Yukarısoku mevkisinde meydana geldi. Ankara yönüne giden Hüseyin Sarıçam (21) yönetimindeki 06 BY 2605 plakalı hafif ticari araç, Murat Öztürk'ün emniyet şeridine park ettiği 06 KD 330 plakalı kamyona çarpıp devrildi. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde araçtaki Berke Ahmet Kocaoğlu'nun (21) yaşamını yitirdiği belirlendi. Sıkışan sürücü Hüseyin Sarıçam ile Enes Şahan (21) ise itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİKazada ağır yaralanan üniversite öğrencisi Hüseyin Sarıçam, İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ndeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bu sabah saatlerinde yaşamını yitirdi. 

Emniyet şeridine park eden kamyonun sürücüsü Murat Öztürk'ün ise ifadesi alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı belirtildi. 

Kazada yaralanan üniversiteli hastanede öldü
Kazada yaralanan üniversiteli hastanede öldü
Kazada yaralanan üniversiteli hastanede öldü
Kazada yaralanan üniversiteli hastanede öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük

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