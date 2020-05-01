Kazada yaralanan tır sürücüsü ambulans helikopterle hastaneye sevk edildi
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Kazada yaralanan tır sürücüsü ambulans helikopterle hastaneye sevk edildi

Kazada yaralanan tır sürücüsü ambulans helikopterle hastaneye sevk edildi
01.05.2020 19:01 | Son Güncelleme: 01.05.2020 19:02

Samsun'da meydana gelen trafik kazasında yaralanan tır sürücüsü 112 Acil Servise ait ambulans helikopter ile hastaneye sevk edildi.

Samsun'da meydana gelen trafik kazasında yaralanan tır sürücüsü 112 Acil Servise ait ambulans helikopter ile hastaneye sevk edildi.

Kaza, Samsun'un Kavak ilçesi Samsun-Ankara karayolu Saraçoğlu mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nihat Köz (51) idaresindeki HH 753 H çekici ve BA 613 L dorse plakalı tır direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu makaslama yaparak yoldan çıkıp su kanalına girdi. Kazada yaralanan tır sürücüsü Nihat Köz, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Kavak Devlet Hastanesine kaldırıldı. İlk müdahalesi yapılan Nihat Köz'ün Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevkine karar verildi. Samsun'dan kalkan Sağlık Bakanlığı 112 Acil Servise ait ambulans helikopter Kavak Devlet Hastanesi yanına inerek yaralı sürücüyü alıp Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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