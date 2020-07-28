Kazada yaralanan teğmen hayatını kaybetti
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Kazada yaralanan teğmen hayatını kaybetti

Kazada yaralanan teğmen hayatını kaybetti Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilinin devrilmesi sonucu ağır yaralanan teğmen kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kazada yaralanan teğmen hayatını kaybetti
28.07.2020 17:24 | Son Güncelleme: 28.07.2020 17:31

Kazada yaralanan teğmen hayatını kaybetti

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilinin devrilmesi sonucu ağır yaralanan teğmen kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, dün gece saat 00.40 sıralarında Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi ile Adıyaman'ın Kahta ilçesinin 15'inci kilometresindeki Narlıkaya kırsal Mahallesi yakınlarında yaşandı. Siverek Asayiş Komando Bölük Komutanlığında 1'inci Asayiş Tim Komutanı olarak görev yapan Teğmen Ramazan Caner Dadak'ın kullandığı otomobil, iddiaya göre sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi. Kazada ağır yaralanan Dadak, olay yerine giden ambulansla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Burada müdahale edilen teğmen, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Cenaze törenin ardından Kırşehir'e gönderildi

Şahsi aracıyla yaptığı kazada hayatını kaybeden teğmen için tören düzenlendi. Siverek Asri Mezarlıkta düzenlenen törene askeri yetkililer, siyasiler ve askerin ailesi katıldı. Törenin ardından askerin cenazesi memleketi Kırşehir'e uğurlandı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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