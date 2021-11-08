KARS (İHA) - Kazada yaralanan sürücünün yardımına polis koştu

KARS - Kars'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Çarpanın şiddetiyle takla atan otomobilde bulunan sürücüyü caddeden geçen polis otomobilden çıkardı.

Kaza; Faikbey Caddesi Gazi Ahmet Muhtar Paşa Caddesi kavşağında meydana gelendi. Faikbey Caddesi üzerinde seyir halindeki K.K. yönetimindeki 36 S 0045 Ford minibüs ile GAMP Caddesi üzerinde seyir halindeki N.D. yönetimindeki 34 ED 8835 plakalı Ford Tourneo marka binek otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil takla attı. Takla atan otomobilde yaralanan sürücü N.D. Kars İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis tarafından otomobilden çıkarıldı.

"Polis otomobilden çıkardı"

Durum 112 sağlık ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri gelene kadar yaralı N.D.'nin başından polis ayrılmadı. Sürekli sürücüyü konuşturarak ayık kalmasını saklayan polis dikkat çekti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralı daha sonra ambulansa alınarak Harakani Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Hastane de tedavi altına alınan N.D.'nin durumun iyi olduğu öğrenildi.

Kazaya karışan minibüs vatandaşların yardımıyla yol kenarına çekilirken, takla atan otomobil ise çekiciyle olay yerinden kaldırıldı. Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.