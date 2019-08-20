Kazada yaralanan sürücü, tedavi gördüğü hastanede öldü

20.08.2019 13:54

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, kullandığı motosikletin kontrolden çıkarak devrilmesi ile ağır yaralanan Abdullah Yetim (47), 10 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza 9 Ağustos günü Dervişpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Abdullah Yetim'in kullandığı 27 RKH 89 plakalı motosiklet kontrolden çıkarak devrildi. Kazada ağır yaralanan Yetim, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Gaziantep'te özel hastaneye götürüldü. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Yetim, bugün sabah saatlerinde doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi. Abdullah Yetim'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi.



Kaynak: DHA