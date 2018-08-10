Kazada Yaralanan Sürücü Öldü

Samsun'da otomobilin ormanlık alana uçtuğu kazada yaralanan sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, Samsun-Ankara karayolu üzeri Adalar mevkisinde dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İbrahim V. idaresindeki 34 DA 9586 plakalı otomobil ormanlık alana uçarak ağaca çarptı. Kazada ağır yaralanan sürücü İbrahim V., kaldırıldığı Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bugün hayatını kaybetti. - SAMSUN