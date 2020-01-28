Kazada yaralanan sürücü hastanede hayatını kaybetti
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Kazada yaralanan sürücü hastanede hayatını kaybetti

TEM Otoyolu Kınalı mevkiinde çöp kamyonu ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaralanan sürücü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

28.01.2020 23:01 | Son Güncelleme: 28.01.2020 23:06
Kazada yaralanan sürücü hastanede hayatını kaybetti

TEM Otoyolu mevkiinde çöp kamyonu ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaralanan sürücü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.


Kaza, geçtiğimiz gün saatlerinde TEM otoyolu Kınalı mevkii Çerkezköy istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, katı atık tırı seyir halindeyken başka bir çöp kamyonu ile çarpıştı. Tır içerisinde sıkışan sürücü Mustafa B., ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri ve sağlık görevlilerince sıkıştığı yerden çıkarıldı. Talihsiz sürücü kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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