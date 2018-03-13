Kazada Yaralanan Sürücü Darbedildi
Şanlıurfa'da otomobil ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazada, iki sürücü yaralandı.
Şanlıurfa'da otomobil ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazada, iki sürücü yaralandı. Kaza sonrası çıkan kavgada tır şoförü darbedildi.
Sabri Ergitekin'in kullandığı 07 VS 148 plakalı otomobil ile Kemal Altaş yönetimindeki 63 E 0667 tır, Şanlıurfa-Mardin karayolu Çamlıdere Mahallesi yakınlarında çarpıştı.
Kazada, sürücüler Ergitekin ile Altaş hafif yaralandı.
Kaza sonrası, Ergitekin'in aynı araçta yolculuk eden oğlu M.E, bir süre tartıştığı tır sürücüsü Altaş'ı darbetti.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Şüpheli M.E. jandarma tarafından gözaltına alındı.