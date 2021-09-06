Kazada yaralanan Sevgi, kurtarılamadı
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Kazada yaralanan Sevgi, kurtarılamadı

Kazada yaralanan Sevgi, kurtarılamadı
Demirören Haber Ajansı / Adem Akalan - Haberler | Güncel

ANTALYA'da dün akşam otobüsün çarptığı otomobildeki iki yaralıdan Sevgi Ekmekçi (25), tedavide olduğu hastanede yaşamını yitirdi.

ANTALYA'da dün akşam otobüsün çarptığı otomobildeki iki yaralıdan Sevgi Ekmekçi (25), tedavide olduğu hastanede yaşamını yitirdi. Kazada yaralanan otobüs şoförü Uğur Efe (45) ile otomobilin sürücüsü Hande Aykurt'un tedavisi sürüyor.

Kaza, dün saat 18.30 sıralarında Kepez ilçesi Yükseliş Mahallesi Gazi Bulvarı'nda meydana geldi. Havalimanı yönüne giden Uğur Efe yönetimindeki 34 LFC 655 plakalı tur otobüsü, henüz bilinmeyen nedenle sürücüsünün kontrolünden çıkıp refüjü aşarak, Akdeniz Üniversitesi yönüne giden Hande Aykurt yönetimindeki 07 EDV 07 plakalı otomobile çarptı. Motoru yerinden fırlayan otomobil, savrulup ters dönerek refüje çıktı. Otobüs ise yol kenarında bulunan bir kafe ile oto tamirhanesine girerek durabildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otobüste sıkışan şoför Uğur Efe, otomobilde sıkışan sürücü Hande Aykurt ve Sevgi Ekmekçi, itfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla çıkarılıp hastaneye kaldırıldı.Kazada 3 iş yeri ile 3 araçta maddi hasar meydana geldi. Kazayla beraber bulvar üzerinde oluşan cam kırıkları ve ağaç dallarını ise polis ekipleri süpürgeyle topladı. Otobüs ve otomobil çekici yardımıyla kaldırılırken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi süren yaralılardan Sevgi Ekmekçi, bugün sabah saatlerinde yaşamını yitirdi. Diğer iki yaralının tedavisi sürüyor.


Kazada yaralanan Sevgi, kurtarılamadı
Kazada yaralanan Sevgi, kurtarılamadı
Kazada yaralanan Sevgi, kurtarılamadı
Kazada yaralanan Sevgi, kurtarılamadı
Kazada yaralanan Sevgi, kurtarılamadı
Kazada yaralanan Sevgi, kurtarılamadı
Kazada yaralanan Sevgi, kurtarılamadı
Kazada yaralanan Sevgi, kurtarılamadı
Kazada yaralanan Sevgi, kurtarılamadı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Adem Akalan

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