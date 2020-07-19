Kazada yaralanan şahsın yardımına ambulans helikopter yetişti - Kazada yaralanan şahsın yardımına ambulans helikopter yetişti Samsun'da trafik kazasında yaralanan bir kişi ambulans helikopterle hastaneye sevk edildi.

- Kazada yaralanan şahsın yardımına ambulans helikopter yetişti

SAMSUN - Samsun'da trafik kazasında yaralanan bir kişi ambulans helikopterle hastaneye sevk edildi.

Kaza, Samsun'un Terme ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafik kazasında yaralanan 52 yaşındaki Osman Ç., Terme Devlet Hastanesine kaldırıldı. Beyin kanaması geçirdiği tespit edilen Osman Ç.'nin Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevkine karar verildi. Zamanla yarışan Osman Ç. için Samsun'dan ambulans helikopter talep edildi. Samsun'dan havalanan Sağlık Bakanlığı 112 Acil Servise ait ambulans helikopter Terme ilçesine giderek yaralı Osman Ç.'yi alıp Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA