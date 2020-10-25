Kazada yaralanan şahıs hayatını kaybetti

Samsun'da trafik kazasında yaralanan bir kişi tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Samsun'da trafik kazasında yaralanan bir kişi tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Samsun'un Yakakent ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafik kazasında yaralanan Mustafa Gökçe (41) Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Gökçe, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı