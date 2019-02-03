Kazada Yaralanan Şahıs Hayatını Kaybetti

Samsun'da hastaneye hasta götürürken şarampole yuvarlanarak ağaca çarpan otomobilde bulunan şahsın hastanede hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 2'ye çıktı.

Kaza, Samsun'un Terme ilçesi Sakarlı mevkisi Samsun-Ordu karayolunun 76. kilometresinde 16 Ocak'ta sabaha karşı saat 06.30'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alper Toygan idaresindeki 52 HF 950 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole yuvarlanıp ağaca çarptı. Kazada Rıfat Toygan (49) hayatını kaybederken, otomobil sürücüsü Alper Toygan ile Hanife Toygan ve Hüseyin Toygan yaralandı. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Hüseyin Toygay (46) da yapılan müdahalelere rağmen sabaha karşı hayatını kaybetti.

Toygar ailesinin Ordu'nun Aybastı ilçesinden hasta olan Rıfat Toygar'ı Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine götürmek isterken kaza yaptıkları ve ölen 2 kişinin de kardeş oldukları öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA