Kazada yaralanan şahıs ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı - Kazada yaralanan şahıs ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı Samsun'da otomobilin takla atması sonucu 3 kişi yaralandı.

- Kazada yaralanan şahıs ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı

SAMSUN - Samsun'da otomobilin takla atması sonucu 3 kişi yaralandı. Kazada yaralılardan biri, ambulans helikopterle hastaneye sevk edildi.

Kaza, Samsun'un Kavak ilçesi Samsun-Ankara karayolunun 30. kilometresi Boğaziçi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ebubekir Sıddık Yıldızlı idaresindeki 06 BS 7817 plakalı Renault marka otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yolun sağında bulunan şarampole takla atarak devrilip ters döndü. Kazada, otomobilde bulunan İsmail Yıldızlı (63), Rüyevda Yıldızlı ve Ömer Faruk Yıldızlı yaralandı. Yaralılar, 112 acil servis ekipleri tarafından ambulanslarla Kavak Devlet Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kavak Devlet Hastanesinde ilk müdahalesi yapılan İsmail Yıldızlı'nın Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevkine karar verildi. İsmail Yıldızlı için Samsun'dan kalkan 112 acil servise ait ambulans helikopter Kavak Devlet Hastanesi bahçesine inerek yaralıyı alıp Samsun'a götürdü. İsmail Yıldızlı ambulans helikopterle sevk edildiği Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kaynak: İHA