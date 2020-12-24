Kazada yaralanan Rumeysa'dan acı haber
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Kazada yaralanan Rumeysa'dan acı haber

24.12.2020 14:32 | Son Güncelleme: 24.12.2020 14:36
Kazada yaralanan Rumeysa'dan acı haber

Burdur'un Bucak ilçesinde araç ve bir motosikletin karıştığı kazada yaralanan Rumeysa Dolaz'dan (18), bir hafta sonra acı haber geldi.

Burdur'un Bucak ilçesinde araç ve bir motosikletin karıştığı kazada yaralanan Rumeysa Dolaz'dan (18), bir hafta sonra acı haber geldi. Dolaz, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Bucak Devlet Hastanesinden Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen genç kız bir haftadır verdiği yaşam mücadelesini kaybederek hayata veda etti. Rumeysa'dan geriye sevenlerinin sosyal medyadaki üzüntü dolu dua ve paylaşımları kaldı. Acılı annenin ise bir hafta önce yazdığı "Annem duy sesimi, bütün sevenlerin seni bekliyor kuzum, Allah seni bize bağışlasın yavrum içim yandı, kavruldu annem" sözleri yürekleri burktu. - BURDUR

Kazada yaralanan Rumeysa'dan acı haber

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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