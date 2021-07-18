Kazada yaralanan polislere kartonlarla gölgelik oluşturdular

ADANA'da, silahlı yaralama olayına giden motosikletli Yunus polisleri Alihan Karınsız ile Nihat Adıgüzel, otomobile arkadan çarptıkları kazada yaralandı.

ADANA'da, silahlı yaralama olayına giden motosikletli Yunus polisleri Alihan Karınsız ile Nihat Adıgüzel, otomobile arkadan çarptıkları kazada yaralandı. Çevredekiler, sağlık ekiplerinin yerde yatan polis memurlarına ilk müdahaleyi yaptığı sırada güneşten etkilenmemeleri için kartonlarla gölgelik alan oluşturdu.

Seyhan ilçesi Fevzipaşa Mahallesi'nde, saat 14.00 sıralarında, 1 kişiyi silahla bacağından yaralayıp kaçan şüpheli, polisi alarma geçirdi. Bölgeye Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yanı sıra motosikletli Yunus polisleri de sevk edildi. Olay yerine giden Yunus polisleri Alihan Karınsız ile Nihat Adıgüzel, motosikletle Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda Özkan Ö. yönetimindeki 01 ABK 332 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet devrilirken, Karınsız ile Adıgüzel yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaralı polis memuruna ilk müdahalesini yaptığı sırada çevredekiler de güneşten korunmaları için kartonlarla gölgelik alan oluşturdu. Ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen yaralı polislerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.Otomobil sürücüsü Özkan Ö. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Anıl Atar