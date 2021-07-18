Kazada yaralanan polislere kartonlarla gölgelik oluşturdular
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kazada yaralanan polislere kartonlarla gölgelik oluşturdular

Kazada yaralanan polislere kartonlarla gölgelik oluşturdular
Demirören Haber Ajansı / Anıl Atar - Haberler | Güncel

ADANA'da, silahlı yaralama olayına giden motosikletli Yunus polisleri Alihan Karınsız ile Nihat Adıgüzel, otomobile arkadan çarptıkları kazada yaralandı.

ADANA'da, silahlı yaralama olayına giden motosikletli Yunus polisleri Alihan Karınsız ile Nihat Adıgüzel, otomobile arkadan çarptıkları kazada yaralandı. Çevredekiler, sağlık ekiplerinin yerde yatan polis memurlarına ilk müdahaleyi yaptığı sırada güneşten etkilenmemeleri için kartonlarla gölgelik alan oluşturdu.

Seyhan ilçesi Fevzipaşa Mahallesi'nde, saat 14.00 sıralarında, 1 kişiyi silahla bacağından yaralayıp kaçan şüpheli, polisi alarma geçirdi. Bölgeye Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yanı sıra motosikletli Yunus polisleri de sevk edildi. Olay yerine giden Yunus polisleri Alihan Karınsız ile Nihat Adıgüzel, motosikletle Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda Özkan Ö. yönetimindeki 01 ABK 332 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet devrilirken, Karınsız ile Adıgüzel yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaralı polis memuruna ilk müdahalesini yaptığı sırada çevredekiler de güneşten korunmaları için kartonlarla gölgelik alan oluşturdu. Ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen yaralı polislerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.Otomobil sürücüsü Özkan Ö. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.


Kazada yaralanan polislere kartonlarla gölgelik oluşturdular
Kazada yaralanan polislere kartonlarla gölgelik oluşturdular
Kazada yaralanan polislere kartonlarla gölgelik oluşturdular
Kazada yaralanan polislere kartonlarla gölgelik oluşturdular
Kazada yaralanan polislere kartonlarla gölgelik oluşturdular
Kazada yaralanan polislere kartonlarla gölgelik oluşturdular
Kazada yaralanan polislere kartonlarla gölgelik oluşturdular
Kazada yaralanan polislere kartonlarla gölgelik oluşturdular
Kazada yaralanan polislere kartonlarla gölgelik oluşturdular
Kazada yaralanan polislere kartonlarla gölgelik oluşturdular
Kazada yaralanan polislere kartonlarla gölgelik oluşturdular

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Anıl Atar

Kırık camı gören komşuları haber verdi! Vali yardımcısının evine hırsız girdi iddiası
Kırık camı gören komşuları haber verdi! Vali yardımcısının evine hırsız girdi iddiası
Görüntüler, izleyenleri dehşete düşürdü! Kediye eziyet iddiasına soruşturma başlatıldı
Görüntüler, izleyenleri dehşete düşürdü! Kediye eziyet iddiasına soruşturma başlatıldı
Polisin ilk yardım müdahalesi hayat kurtardı
Polisin ilk yardım müdahalesi hayat kurtardı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Ali Babacan Hulusi Akar Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Gülşen Kadir Doğulu Şahan Gökbakar Erkan Petekkaya
Spor Ali Koç Balotelli Alper Yılmaz Volkan Demirel Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kazada yaralanan polislere kartonlarla gölgelik oluşturdular - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.7.2021 15:52:36. #1.15#

title