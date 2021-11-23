Kazada yaralanan polis memurlarının hastanedeki tedavileri sürüyor

Yaralanan iki polis memurunun durumları iyi

Kazayla ilgili herhangi bir gözaltı kararı yok

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da servis aracı ile trafik polislerini taşıyan polis otosunun çarpıştığı kazada yaralanan 2 polis memurunun kaldırıldıkları hastanede tedavilerinin devam ettiği belirtildi.

Kaza, dün kent merkezi Yeşilhisar Mahallesi Eski Çevik Kuvvet Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Şükrü Dikilitaş idaresindeki 03 S 0030 plakalı özel eğitim sınıfı öğrencileri taşıyan servis aracı kavşakta henüz belirlenemeyen sebepten ötürü sürücüsünün ismi henüz belirlenemeye 03 A 5426 plakalı trafik polislerini taşıyan ekip otosu ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan polis aracı orta refüje çıkarak durabildi. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda polis, 112 Acil servis ve AFAD ekibi sevk edildi. Kazada sürücü Dikilitaş ile birlikte Semiha Akseki (47), polis memurları Y.O.D., ve M.Y., ile birlikte yaşları 9 ile 12 arasında değişen özel eğitim sınıfı öğrencisi olan 6 çocuk yaralandı. Kazada yaralanarak araç içerisinde sıkışan polis memurlarından biri olay yerine gelen AFAD ekiplerinin müdahalesi ile çıkarıldı. Yaralılar ardından olay yerinde bekleyen ambulanslar ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesi başta olmak üzere üniversite ve özel hastanelere kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor

Hastanedeki tedavilerin devam eden polis memurlarından Y.O.D.'nin kafa travması geçirdiği, diğer polis memurunun ise M.Y.'nin ise vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandığı kaydedildi. İki polis memurunun da durumlarının iyi olduğu ve bir süre daha hastanede kalacakları öğrenildi.

Öte yandan, kazayla ilgili herhangi bir gözaltının olmadığı ancak soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği bildirildi.