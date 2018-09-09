Mucize Eseri Kurtulan Polis Memuru, Eşini Alnından Öperek Teselli Etti

Samsun'da meydana gelen trafik kazasında takla atarak şarampole yuvarlanan otomobilde bulunan polis memuru kazada yaralanırken, yerde yatarken yanına gelen araç sürücüsü hemşire eşini alnından öperek teselli etti. Kazada polis memuru ile eşi ve çocuğu yaralandı.

OTOMOBİL DEMİRYOLU KENARINA SAVRULDU

Kaza, Samsun'un Canik ilçesi Atatürk Bulvarı Derbent mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Trabzon'dan Kocaeli'ne giden Seher Usta yönetimindeki 41 FP 361 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ağaca çarpıp takla atarak demiryolu kenarına savruldu.

İLK MÜDAHALE YOLDAN GEÇEN PERSONELDEN GELDİ

Kazada Kocaeli'de polis memuru olduğu öğrenilen Mustafa Usta, sürücü eşi Seher Usta ve 10 yaşındaki oğulları Ahmet Taha Usta yaralandı. Kaza sonrası demiryolu üzerinde yatan yaralı polis memuruna ilk müdahaleyi yoldan geçen sağlık personeli yaptı.

EŞİNİ ALNINDAN ÖPEREK TESELLİ ETTİ

Hemşire olan sürücü Seher Usta ise kazanın şokunu uzun süre üzerinden atamadı. Yerde yatan yaralı polis memuru, eşine alnından öperek teselli etti. Yaralılar 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

İşte olay yerinden görüntüler;