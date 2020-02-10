Kazada yaralanan Özhaseki, Yılmaz ve Türel'in tedavileri tamamlandı (4)
ÖZHASEKİ TABURCU OLDUAntalya'nın Serik ilçesinde dün akşam saatlerinde geçirdiği trafik kazasından sonra Akdeniz Üniversitesi Hastenesi'nde tedavisi süren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, bu akşam saatlerinde taburcu edildi.
10.02.2020 17:17 | Son Güncelleme: 10.02.2020 17:17
ÖZHASEKİ TABURCU OLDU
Antalya'nın Serik ilçesinde dün akşam saatlerinde geçirdiği trafik kazasından sonra Akdeniz Üniversitesi Hastenesi'nde tedavisi süren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, bu akşam saatlerinde taburcu edildi. Aynı kazada yaralanan AK Parti Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz'ın eşi Semiha Yılmaz'ın tedavisi ise aynı hastanede devam ediyor.
Kaynak: DHA