Kazada yaralanan Özhaseki, Yılmaz ve Türel'in tedavileri tamamlandı (4)
Haberler » Güncel » Kazada yaralanan Özhaseki, Yılmaz ve Türel'in tedavileri tamamlandı (4) - Haber

Kazada yaralanan Özhaseki, Yılmaz ve Türel'in tedavileri tamamlandı (4)

ÖZHASEKİ TABURCU OLDUAntalya'nın Serik ilçesinde dün akşam saatlerinde geçirdiği trafik kazasından sonra Akdeniz Üniversitesi Hastenesi'nde tedavisi süren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, bu akşam saatlerinde taburcu edildi.

10.02.2020 17:17 | Son Güncelleme: 10.02.2020 17:17
Kazada yaralanan Özhaseki, Yılmaz ve Türel'in tedavileri tamamlandı (4)

ÖZHASEKİ TABURCU OLDU

Antalya'nın ilçesinde dün akşam saatlerinde geçirdiği trafik kazasından sonra Hastenesi'nde tedavisi süren Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, bu akşam saatlerinde taburcu edildi. Aynı kazada yaralanan AK Parti Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz'ın eşi Semiha Yılmaz'ın tedavisi ise aynı hastanede devam ediyor. 


Kaynak: DHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler