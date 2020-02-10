Kazada yaralanan Özhaseki, Yılmaz ve Türel'in tedavileri tamamlandı (3)
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Kazada yaralanan Özhaseki, Yılmaz ve Türel'in tedavileri tamamlandı (3)

SÜRÜCÜ ADLİ KONTROLLE SERBESTAntalya'nın Serik ilçesinde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, eşi Neşe Özhaseki, AK Parti Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, eşi Semiha Yılmaz ile Antalya Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Menderes Türel'in bulunduğu VIP minibüsle...

10.02.2020 17:11 | Son Güncelleme: 10.02.2020 17:11
Kazada yaralanan Özhaseki, Yılmaz ve Türel'in tedavileri tamamlandı (3)

SÜRÜCÜ ADLİ KONTROLLE SERBEST

Antalya'nın ilçesinde Genel Başkan Yardımcısı , eşi Neşe Özhaseki, AK Parti Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, eşi Semiha Yılmaz ile Antalya Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Menderes Türel'in bulunduğu VIP minibüsle otomobilin çarpıştığı kazanın ardından gözaltına alınan otomobil sürücüsü B.Y.'nin adliyedeki işlemleri tamamlandı. Sürücü, ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Kaynak: DHA
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