Kazada yaralanan otobüs şoförü, 'Çalışmam lazım' diyerek ambulanstan inmeye çalıştı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kazada yaralanan otobüs şoförü, "Çalışmam lazım" diyerek ambulanstan inmeye çalıştı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kazada yaralanan otobüs şoförü,

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği halk otobüsü beton elektrik direğine çarptı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği halk otobüsü beton elektrik direğine çarptı. Kazada yaralanan ve sıkıştığı araçtan ekipler tarafından kurtarılan sürücü, "Benim çalışmam lazım" diyerek ambulanstan inmek istedi.

Kaza, İzmit ilçesi Akpınar Mahallesi yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Engin K. (41) idaresindeki 41 J 0174 plakalı özel halk otobüsü, bayır aşağı inerken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıktı. Kaldırıma çıkan otobüs, yol kenarında bulunan beton elektrik direğine çarptı. Otobüste yalnız olan sürücü Engin K., araç içerisinde sıkışarak yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

"Benim çalışmam lazım" diyerek ambulanstan inmek istedi

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ve itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkartılan Engin K., ambulansa taşındı. Ambulansta hastaneye gitmek istemediğini söyleyen Engin K., sağlık ekiplerine, "Benim çalışmam lazım. Ayağıma baktıracağım sadece. Ben kiracı adamım. Borçlarım var, çalışmak zorundayım" diyerek ambulanstan inmek istedi. Ekipler tarafından ikna edilen Engin K., İzmit Seka Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Kazada yaralanan otobüs sürücüsü 'Benim çalışmam lazım' diyerek ambulanstan inmek istedi

Kazada yaralanan otobüs sürücüsü "Benim çalışmam lazım" diyerek ambulanstan inmek istedi

 Lüks aracından inen kadın sürücü, hemcinsine dehşeti yaşattı

Lüks aracından inen kadın sürücü, hemcinsine dehşeti yaşattı

 Otomobil 5 yaşındaki çocuğu ezdi, öfkeli vatandaşlar sürücüyü linç etmek istedi

Otomobil 5 yaşındaki çocuğu ezdi, öfkeli vatandaşlar sürücüyü linç etmek istedi
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Recep Tayyip Erdoğan Ziya Selçuk Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Müge Anlı Acun Ilıcalı Yıldız Tilbe İbrahim Tatlıses
Spor Cristiano Okan Buruk Arda Turan Halis Özkahya Nihat Özdemir
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Yemek Tarifleri Alpha Conde Mehmet Nuri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Kazada yaralanan otobüs şoförü, 'Çalışmam lazım' diyerek ambulanstan inmeye çalıştı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.09.2021 01:55:32. #1.17#