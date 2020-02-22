Kazada yaralanan Onursal Başkan Özhaseki Kayserispor maçını izledi

22.02.2020 15:09 | Son Güncelleme: 22.02.2020 15:09

GEÇTİĞİMİZ günlerde Antalya 'da meydana gelen trafik kazasında yaralanan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Hes Kablo Kayserispor Onursal Başkanı Mehmet Özhaseki, Kayserispor-İttifak Holding Konyaspor maçını tribünde izledi.

Süper Lig'in 23'üncü haftasında Hes Kablo Kayserispor, İttifak Holding Konyaspor'u konuk ediyor. Geçtiğimiz hafta Antalya'da meydana gelen trafik kazasında yaralanan ve evinde istirahat eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Hes Kablo Kayserispor Onursal Başkanı Mehmet Özhaseki takımını yalnız bırakmadı. Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı ile maçı birlikte izleyen Özhaseki, tribünden boyunlukla takip ederken taraftarların geçmiş dileklerini kabul etti.

Kaynak: DHA

- Kayseri