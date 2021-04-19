OTOMOBİLLE ÇARPIŞAN MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ YARALANDI, ANNESİ, AMBULANSA BENİ DE ALIN DİYEREK AĞLADI --

SAKARYA'nın Karasu ilçesinde otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralanırken, annesi, "Ambulansa beni de alın" diyerek ağladı.

SAKARYA'nın Karasu ilçesinde otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralanırken, annesi, "Ambulansa beni de alın" diyerek ağladı.

Kaza öğle saatlerinde, Karasu Kabakoz Mahallesi'nde meydana geldi. Metin Ülker idaresindeki 54 PG 434 plakalı otomobil ile Şükrü Yasin Uysal idaresindeki 54 PK 067 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada Şükrü Yasin Uysal yaralanırken, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi ilk müdahalede bulundu. Kazayı duyarak olay yerine gelen Şükrü Yasin Uysal'ın annesi ise fenalık geçirdi. Anne, sağlık görevlilerine, "Ambulansa beni de alın" diyerek ağladı. Sağlık görevlileri, anneye çocuğunun sağlık durumunun iyi olduğunu, ancak koronavirüs tedbirleri kapsamında ambulansa alamayacaklarını söyledi. Uysal kaldırıldığı Karasu Devlet Hastanesi'ne götürülürken, anne ise çevredeki bir vatandaş tarafından otomobille hastaneye götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı