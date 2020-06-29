Kazada yaralanan motosikletli genç hastanede yaşamını yitirdi KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü Kadir Açıkgöz (25), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü Kadir Açıkgöz (25), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza, dün öğle saatlerinde Abdi İpekçi Mahallesi İstasyon Caddesi'nde meydana geldi. T.U. yönetimindeki 34 TL 3238 plakalı hafif ticari araç ile Kadir Açıkgöz'ün kullandığı 07 AHR 087 plakalı motosiklet, caddede çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Kadir Açıkgöz ağır yaralandı. 112 Acil ekibi, Kadir Açıkgöz'ü Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Ağır yaralanan Açıkgöz hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Kadir Açıkgöz'ün bugün toprağa verileceği öğrenildi.

Öte yandan, kazanın ardından gözaltına alınan hafif ticari aracın sürücüsü T.U. ise, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA