Kazada yaralanan motosiklet sürücüsünü çarşafla güneşten korumaya çalıştılar
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Kazada yaralanan motosiklet sürücüsünü çarşafla güneşten korumaya çalıştılar

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsünü çarşafla güneşten korumaya çalıştılar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'nın Manavgat ilçesinde önüne çıkan araca çarpmamak için fren yapınca sürüklenen motosikletin sürücüsü yaralandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde önüne çıkan araca çarpmamak için fren yapınca sürüklenen motosikletin sürücüsü yaralandı. Yaralanan motosiklet sürücüsü, ambulans gelinceye kadar çarşaf açılarak güneşten korunmaya çalışıldı.

Kaza, Çetin Emeç Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ali Gezicioğlu'nun kullandığı 07 AOT 857 plakalı motosiklet, karşı şeritten gelerek Adliye istikametine dönmekte olan Yasin Yılmaz'ın kullandığı 07 JD 397 plakalı aracı son anda fark edip frene basınca kayarak sürüklendi. Başındaki kask sayesinde kazayı ayağından yaralanarak atlatan motosiklet sürücüsünün yardımına ilk koşan kişi, motosikletin devrildiğini görerek duran araç sürücüsü Yasin Yılmaz oldu. Çevredeki vatandaşların yardımına koştuğu motosiklet sürücüsü, Manavgat'ta bulunan ambulansların yangın bölgelerinde görevli olması nedeniyle uzun süre ambulans beklemek zorunda kaldı. Güneş altında yerde yatan yaralıyı önce kartonla güneşten korumaya çalışan vatandaşlar, daha sonra üzerine çarşaf açmak suretiyle güneşten korudu.

Motosiklet sürücüsü Ali Gezicioğlu, 112 ekibinin olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsünü çarşafla güneşten korumaya çalıştılar
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsünü çarşafla güneşten korumaya çalıştılar
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsünü çarşafla güneşten korumaya çalıştılar
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsünü çarşafla güneşten korumaya çalıştılar
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsünü çarşafla güneşten korumaya çalıştılar
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsünü çarşafla güneşten korumaya çalıştılar
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsünü çarşafla güneşten korumaya çalıştılar
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsünü çarşafla güneşten korumaya çalıştılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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