Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü öldü
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Milli İrade Meydanı mevkisinde 9 Haziran'da M.E.M. yönetimindeki 34 BA 7080 plakalı otomobille çarpışan 34 EN 4639 plakalı motosikletin sürücüsü Kadir Kaçar (22), kaza sonrası kaldırıldığı Kocaeli Devlet Hastanesinde 18 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.
Kaçar'ın cenazesinin Afyonkarahisar'da defnedileceği öğrenildi.
Olay
Milli İrade Meydanı mevkisinde 9 Haziran'da M.E.M. yönetimindeki 34 BA 7080 plakalı otomobil, Kadir Kaçar idaresindeki 34 EN 4639 plakalı motosikletle henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpışmıştı. Kazada yola savrulan motosiklet sürücüsü ağır yaralı olarak Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.
Kaynak: AA
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