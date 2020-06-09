Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti Osmaniye'de iki motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü 2 kişi yaralandı.

Osmaniye'de iki motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü 2 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza 6 Haziran günü merkez Alibekirli mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesinde yaşandı. Sürücüleri belirlenemeyen 80 GH 217 plakalı motosiklet ile aynı cadde üzerinde seyir halinde olan 80 HK 389 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosikletlerde bulunan Osman Köse (48) Yalçın Karayılan ve İsmail Koyun yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslar ile ildeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kaza sonrası ağır yaralanan ve kaldırıldığı Osmaniye Devlet Hastanesinde tedavi altında bulunan Osman Köse yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden 48 yaşındaki Osman Köse'nin evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi. - OSMANİYE

Kaynak: İHA